Президенту FIFA вручен памятный значок Самары - города-организатора ЧМ-2018

В четверг, 21 июня, матч ЧМ-2018 между сборными Дании и Австралии на стадионе "Самара Арена" наблюдал президент FIFA Джанни Инфантино. Глава международной федерации футбола приехал в наш город во второй раз.

"Джанни Инфантино у нас понравилось. Не каждый город удостоен такого внимания президента FIFA. Для нас большая честь - принимать его снова. Уверен, что Джанни Инфантино навсегда запомнит Самару как футбольный центр не только Европы, но и мира", - сказал руководитель Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона также сообщил, что он вручил президенту FIFA специальный памятный значок, который будет вручаться всем, кто занимался подготовкой и организацией ЧМ-2018 в Самаре.