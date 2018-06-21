Президенту FIFA вручен памятный значок Самары - города-организатора ЧМ-2018

В четверг, 21 июня, матч ЧМ-2018 между сборными Дании и Австралии на стадионе "Самара Арена" наблюдал президент FIFA Джанни Инфантино. Глава международной федерации футбола приехал в наш город во второй раз.
"Джанни Инфантино у нас понравилось. Не каждый город удостоен такого внимания президента FIFA. Для нас большая честь - принимать его снова. Уверен, что Джанни Инфантино навсегда запомнит Самару как футбольный центр не только Европы, но и мира", - сказал руководитель Самарской области Дмитрий Азаров.
Глава региона также сообщил, что он вручил президенту FIFA специальный памятный значок, который будет вручаться всем, кто занимался подготовкой и организацией ЧМ-2018 в Самаре.
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Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.