Фанаты после матча Дания - Австралия устроили гулянья в Самаре

После матча Дания - Австралия (1:1), прошедшего на "Самара Арене", болельщики команд оккупировали самарские бары. Около бара "Турбаза Ветерок" на ул. Куйбышева десятки австралийских фанатов поют песни.

Один из них в костюме кенгуру.

На фан-зоне датчане и австралийцы поют песни о любви к России и признаются, что представляли русских угрюмыми, а они оказались улыбчивыми и дружелюбными.