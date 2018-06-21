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Футбол Спорт

Фанаты после матча Дания - Австралия устроили гулянья в Самаре

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После матча Дания - Австралия (1:1), прошедшего на "Самара Арене", болельщики команд оккупировали самарские бары. Около бара "Турбаза Ветерок" на ул. Куйбышева десятки австралийских фанатов поют песни.

Один из них в костюме кенгуру.

На фан-зоне датчане и австралийцы поют песни о любви к России и признаются, что представляли русских угрюмыми, а они оказались улыбчивыми и дружелюбными.

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