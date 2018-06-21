Фанаты после матча Дания - Австралия устроили гулянья в Самаре

После матча Дания - Австралия (1:1), прошедшего на "Самара Арене", болельщики команд оккупировали самарские бары. Около бара "Турбаза Ветерок" на ул. Куйбышева десятки австралийских фанатов поют песни.
Один из них в костюме кенгуру.
На фан-зоне датчане и австралийцы поют песни о любви к России и признаются, что представляли русских угрюмыми, а они оказались улыбчивыми и дружелюбными.
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?