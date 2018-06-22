Дарья Касаткина уступила Лесе Цуренко в Бирмингеме

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина во втором круге турнира в Бирмингеме уступила украинке Лесе Цуренко со счетом 6:1, 3:6, 3:6, сообщает championat.com.

За 1 час 42 минуты 21-летняя Дарья, занимающая 14-е место в рейтинге WТА, дважды подала навылет, допустила девять двойных ошибок, отыграла 10 брейк-пойнтов из 15 и взяла четыре гейма на подаче оппонентки. Леся сделала два эйса и три двойные.