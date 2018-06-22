Опыт Новокуйбышевской нефтехимической компании в организации наставничества высоко оценен

15 июня в Новокуйбышевской нефтехимической компании прошло выездное заседание Общественного совета при минтруда Самарской области. Одной из ключевых тем для обсуждения стала организация наставничества на производстве.

Уникальное предприятие

В фокусе внимания общественного совета при министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области — ведущие, опорные предприятия региона. Крупные работодатели, опыт которых может быть полезен всем. На этот раз представителей власти и общественности принимали в Новокуйбышевской нефтехимической компании (АО "ННК"), дочернее общество нефтяной компании "Роснефть").

"Мы регулярно проводим выездные заседания нашего общественного совета на значимых для региона предприятиях, представляющих различные отрасли, — отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. — Члены совета активно участвуют в обсуждении самых актуальных вопросов, вырабатывают много интересных, полезных предложений. Поэтому так важно, чтобы они видели, как развиваются наши ведущие предприятия, знакомились с накопленным там опытом".

Как подчеркнул генеральный директор АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" Леонид Коваленко, ННК — это не просто крупный работодатель, предприятие уникально по занимаемой рыночной нише, по разносторонности и сложности технологических процессов.

В целом АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" выпускает 30 наименований химической продукции. Работать на таком производстве могут лишь высококвалифицированные специалисты. Именно поэтому здесь так много внимания уделяют наставничеству. По словам Леонида Коваленко, предприятие заинтересовано как в притоке молодых, инициативных и энергичных специалистов, так и в сохранении "золотого фонда" АО "ННК" — работников с большим стажем, которые знают не только само производство, но и историю его развития и модернизации.

Ценный опыт

Члены общественного совета ознакомились с работой испытательного центра — управления контроля качества, а также научно-исследовательского центра (НИЦ) АО "ННК". Как отметила заместитель генерального директора АО "ННК" по персоналу и социальным программам Наталья Калинина, в НИЦ работают специалисты высшей квалификации. Наставничество играет важную роль в адаптации молодых специалистов и дает очень хорошие результаты.

Вот один из примеров. Илья Воронин всего за семь лет работы в АО "ННК" вырос до ведущего инженера НИЦ. Сегодня молодой кандидат химических наук уже сам наставник. Его подопечная, инженер 1-й категории Ольга Репина, заканчивает магистратуру СамГТУ. В этом году она заняла второе место на научно-технической конференции ПАО "НК "Роснефть", планирует поступить в аспирантуру.

В ходе заседания общественного совета руководитель сектора подбора и адаптации персонала АО "ННК" Татьяна Афонина подробно рассказала, что на предприятии действует сквозная система подготовки кадров "школа — вуз — предприятие". С 2016 года реализуется программа развития наставничества, которая является частью единой программы наставничества НК "Роснефть". Из 4,2 тыс. работников АО "ННК" 324 опытных рабочих и ИТР подготовлены в качестве наставников и 259 из них уже имеют не менее одного подготовленного молодого рабочего.

Председатель общественного совета при минтруда Самарской области — первый проректор Самарского университета госуправления "Международный институт рынка" Владимир Рамзаев высоко оценил систему наставничества, организованную в АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания".

"Тема наставничества сегодня очень актуальна. В АО "ННК" работа с наставниками, с молодыми рабочими и молодыми специалистами выстроена как целостная система. Это часть системы формирования кадрового потенциала предприятия и, можно сказать, часть корпоративной культуры НК "Роснефть". — отметил Владимир Рамзаев. — Я считаю, что задача нашего общественного совета — донести этот опыт до других работодателей, распространять его на других предприятиях".

Леонид Коваленко, генеральный директор АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания":

— АО "ННК" — уникальное предприятие, мы выпускаем 30 наименований химической продукции, востребованной как в России, так и за рубежом. АО "ННК" в числе крупнейших работодателей региона и важную роль в подготовке наших кадров играет наставничество.