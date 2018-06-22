Вечером после матча Дания - Австралия (1:1) на "Самара Арене" корреспондент Волга Ньюс прогулялся по историческому центру Самары и прикоснулся к атмосфере беззаботного веселья футбольных фанатов. А чтобы это могли сделать и вы - выкладываем атмосферный ролик.
Как болельщики развлекались после матча Дания - Австралия
САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы: Мария Бодрова Мария Рыжова
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Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?