Как болельщики развлекались после матча Дания - Австралия

Вечером после матча Дания - Австралия (1:1) на "Самара Арене" корреспондент Волга Ньюс прогулялся по историческому центру Самары и прикоснулся к атмосфере беззаботного веселья футбольных фанатов. А чтобы это могли сделать и вы - выкладываем атмосферный ролик.