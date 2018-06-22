Датские полицейские помогли обеспечивать порядок на самарском фанфесте

В четверг, 21 июня, на Фестивале болельщиков FIFA в Самаре дежурили датские правоохранители, сообщает пресс-служба организаторов ЧМ в Самаре.

Появление на площади Куйбышева четырех датских полицейских вызвало небывалый ажиотаж как среди болельщиков сборной этой страны, так и среди жителей города. Сразу появилось большое количество желающих сделать с ними селфи. По словам представителей правоохранительных органов, датские стражи порядка сопровождают своих болельщиков и приехали для того, чтобы помогать российским коллегам в обеспечении порядка.