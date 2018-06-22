Самару посетят министры спорта России и Уругвая

Самару 25 июня посетят министр спорта РФ Павел Колобков, министр спорта Уругвая Фернандо Касерес и президент Национального олимпийского комитета Уругвая Хулио Маглионе.
Как сообщает Минспорта РФ, они примут участие в совместной пресс-конференции, которая в формате видеоконференции свяжет все городские пресс-центры в городах-организаторах ЧМ-2018.
Напомним, 25 июня сборные России и Уругвая сыграют на "Самара Арене" в последнем матче группового этапа. По итогам игры определится победитель группы.
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?