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Музыка Культура

Группа Gotthard: "Выступление в Самаре останется в наших сердцах"

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хедлайнером Фестиваля болельщиков FIFA на площади Куйбышева в четверг, 21 июня, стала швейцарская рок-группа Gotthard. После выступления музыканты дали небольшое интервью организаторам футбольного первенства в Самаре.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

"Мы приехали в Россию, выступили в Самаре. Здесь просто круто. Удивительно выступать перед таким большим количеством людей. Все получили удовольствие, и нам от этого хорошо. Все организовано на высоком уровне. Конечно, мы бы хотели выступить в большом числе городов, может быть, даже во всех городах-организаторах. Мы увидели отличный прием от русских. Великолепные люди, великолепная тусовка", - признались музыканты.

По словам швейцарских артистов, посмотреть город они не успели из-за плотного гастрольного графика. "Но в наших сердцах останутся хорошие воспоминания о выступлении здесь", - сказали Gotthard.

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