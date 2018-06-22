"Авто-Брокер": более половины машин с пробегом продается в кредит

Немногие знают, что машину с пробегом можно купить в кредит, хотя эта возможность давно перестала быть прерогативой только новых авто. Вместе с тем нередко случается и так, что человек, которому банк одобрил кредит на машину с пробегом, не знает, где ее купить. На площадке компании "Авто-Брокер" все в одном месте: и кредиты, и машины, и большой выбор, и высокая организация продаж.

Компания имеет несколько площадок в Самаре, на которых размещены более 700 машин, а в целом "Авто-Брокер" предлагает к реализации порядка 3 тыс. легковых и коммерческих автомобилей, за каждым из которых закреплен персональный менеджер. Ежемесячный объем продаж превышает 300 машин, более половины из них реализуется с помощью банковского кредитования. Спектр предлагаемых машин включает все ценовые категории - от самых доступных до премиальных. Наибольшая доля приходится на автомобили от 200 тыс. руб. до 700 тыс. рублей.

Как рассказала руководитель кредитного отдела компании "Авто-Брокер" Людмила Акунеева, получить кредит на автомобиль с пробегом можно, предъявив всего два документа - паспорт и права.

"Мы - уже достаточно крупная компания с большим количеством клиентов и сложившейся репутацией. У нашей компании более 15 крупнейших банков-партнеров, при этом ряд ведущих банков на региональном рынке автомобилей с пробегом сотрудничают только с "Авто-Брокером", - подчеркнула Людмила Акунеева. - Клиент может подать заявку на кредит у нас в офисе либо оставить ее на нашем сайте".

Дальше все как обычно: документы расходятся по банкам, затем приходит решение. Ожидание длится от 15 минут до одного часа - столько требуется банкам, чтобы проанализировать кредитную историю клиента и вынести свое решение. После этого человек приезжает уже для совершения сделки купли-продажи.

"Онлайн-заявки предпочитают, как правило, иногородние клиенты, - пояснила руководитель кредитного отдела. - Компания "Авто-Брокер" широко известна за пределами региона - Ульяновская, Оренбургская, Саратовская область, Татарстан и Башкортостан. Все больше клиентов из этих регионов приезжают покупать машину к нам как за собственные денежные средства, так и в кредит. Из документов нужны лишь паспорт и водительское удостоверение - все банки-партнеры готовы рассматривать возможность предоставления кредитов по этим двум документам".

Если говорить о статистике отказов, то в среднем лишь одна из десяти заявок отклоняется. Столь высокий процент одобрений продиктован широким выбором банков - все они имеют различные критерии отбора, и если отказал один банк, то другой вполне может ответить положительно. Чем больше банков одобрят вашу заявку, тем шире выбор кредитных программ, остается лишь выбрать самую интересную из них. Сотрудники кредитного отдела подробно проконсультируют по каждой из программ, расскажут обо всех плюсах и минусах. При необходимости дополнительные консультации дадут представители банков. Менеджер поможет с выбором автомобиля. Любой специалист, задействованный в цепочке продаж, предоставит клиенту исчерпывающий перечень услуг.

Все оформление сделки проходит в офисе автосалона, ехать в банк не нужно. У компании три кредитных подразделения, имеющих офисы в центральной части города, по адресам: ул. Гастелло, 42б, ул. Антонова-Овсеенко, 51ж, ул. Партизанская, 12/1. Одним из ключевых преимуществ покупки машины с оформлением кредита в компании "Авто-Брокер" является возможность сделать все в одном месте.