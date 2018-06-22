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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Cамым востребованным семейным тарифом на услуги мобильной связи "Ростелекома" стал "На всех"

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Популярность тарифного плана "На всех" на услуги мобильной связи "Ростелекома" за полгода выросла в 6 раз. Более 70% абонентов, которые сделали выбор в пользу этого тарифа, подключают по нему максимально возможное количество SIM-карт, то есть одновременно всех членов семьи.

"На всех" — это очень гармоничное и удобное семейное предложение, которое дает возможность подключить родителей, детей, бабушек и дедушек к общим пакетам минут, SMS и гигабайтам мобильного интернета. Например, пока бабушка выговаривает пакет минут, внук тратит гигабайты. И всем всего хватит, потому что на всех будет доступно более 10 часов разговоров и до 30 Гб мобильного интернета каждый месяц (в зависимости от выбранного "размера" пакета — L, XL, XXL).

Все звонки внутри одной семьи, а также звонки на любые стационарные и мобильные телефоны "Ростелекома" являются бесплатными и безлимитными. Они не расходуют пакет минут.

Если большинство членов семьи интернетозависимы, то можно обменять минуты на гигабайты мобильного Интернета. В случае когда не все минуты или гигабайты из пакета будут использованы в текущем месяце, то они автоматом переносятся на следующий месяц. И. наоборот, если не хватит — можно на выгодных условиях докупить пакеты.

Нужно только определить в семье главного по тарифу, чтобы он контролировал единый лицевой счет, оплачивал абонентскую плату, менял минуты на гигабайты или докупал нужные услуги. Кстати, по условиям тарифа "На всех" самые популярные социальные сети и мессенджеры доступны безлимитно и не расходуют пакет интернет-трафика.

"На всех" — отличный вариант для путешествий всей семьей по России, что особенно актуально именно летом, когда дети на каникулах, а родители уходят в отпуска. Потому что за пределами домашнего региона все входящие — бесплатно, а на исходящие действует единый низкий тариф на звонки абонентам в любом регионе (до 2 рублей/минута).

Если семья пользуется "Интерактивным ТВ" от "Ростелекома" дома, то смартфон или планшет могут стать дополнительным переносным "телевизором", на котором будут доступны те же домашние пакеты телеканалов, а также фильмы и сериалы, заказанные в "Видеопрокате". Сделать это поможет бесплатный сервис "Мультискрин". Важно подчеркнуть, что при использовании видеопортала и мобильного приложения "Интерактивное ТВ" мобильный интернет-трафик не расходует пакет гигабайтов, предоставляется безлимитно и бесплатно.

Наконец, даже если сегодня семья использует SIM-карты разных мобильных операторов, можно воспользоваться бесплатной услугой переноса номера (MNP) и перейти на обслуживание в "Ростелеком", начав пользоваться всеми перечисленными преимуществами семейного тарифа "На всех".

Гид потребителя

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