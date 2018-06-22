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Футбол Спорт

Полузащитник сборной Сербии Неманья Матич о матче в Самаре: "Фантастика, тут все организовано на самом высоком уровне"

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Полузащитник сборной Сербии Неманья Матич поделился своими впечатлениями от организации ЧМ в России и, в том числе, о матче против Коста-Рики, сыгранном на "Самара Арене", пишет rsport.ria.ru.

"Я могу сказать, что то, что мы пока видели в Самаре и база в Светлогорске — фантастика, тут все организовано на самом высоком уровне и даже не отличается от Англии, например. Я уверен, что российский футбол после этого мундиаля будет очень серьезно развиваться. Все то, что я видел, соответствует самым высоким мировым стандартам. Я думаю, что Россию ждет светлое будущее в футболе", — сказал Матич на пресс-конференции.

Напомним, сборная Сербии 17 июня в Самаре нанесла поражение команде Коста-Рики в матче группового этапа чемпионата мира (1:0). 22 июня сербы в Калининграде встретятся со сборной Швейцарии.

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