16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Болельщики из Воронежа: "Самара очень преобразилась к ЧМ" Путешественник Алексей Жирухин: "Россия победит Уругвай со счетом 2:1" В Самаре прошел флешмоб в поддержку сборной России В 2018 г. 17 сержантов из 2-й армии ЦВО получили офицерские звания Какие развлечения ждут болельщиков на стадионе "Самара Арена" в день матча между сборными Уругвая и России

Общество

В Самарской области в ближайшие часы ожидается сильный ветер

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 481
Версия для печати

В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщают в ГУ МЧС Росии по региону.

По информации Приволжского УГМС, в ближайшие два-четыре часа с сохранением до конца дня и вечером в пятницу, 22 июня, местами по Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Дмитриев 14 июня 2018 17:33 УК "ЖКС" начала меняться с учетом требований закона и ожиданий заказчиков

Заявление о мошенничестве и коррупции. Я Дмитриев Алексей Александрович обращаюсь в третий раз так как проблема не решается, а постоянно усугубляется и достигло уголовной ответственности. Кратко напомню с чего всё началось, я собственник квартиры по адресу проспект Карла Маркса д.229, кв.2 подал претензию 27.10.2017г. на основании статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами к ООО "Жилищно-коммунальная система" адрес: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, д. 288, и ООО "Волготеплоснаб" адрес: 443045, г. Самара, ул. Гагарина, д. 82 а. Также по электронной почте заявление в государственную жилищную инспекцию Самарской области и прочие надзорные органы. "Волготеплоснаб" отказался в решении данного вопроса сославшись что это вне его компетенции. Хотя теплоснабжающая организация по сути недопоставляющая тепло потребителям совершает действие предусмотренное ст. 158 Кража УК РФ. "Жилищно-коммунальная система" 07.11.2017г. как управляющая компания с нарушением сроков провела проверку системы и обнаружило нарушение теплового режима, но директор «ЖКС Советского района» Казьмин С.В. сославшись на п 61, ГОСТА 30494-2011 который предписывает проводить данные замеры при наружной температуре не выше -5 °C отказался выполнять ремонт. И так в нарушении постановления «Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.» согласно которому в зимний период отопление должно беспрерывно подавятся, что подразумевает подачу тепловой энергии для поддержания в жилых помещениях многоквартирного дома температуру не ниже +18 градусов (угловых комнат не ниже +20), снижение которой в дневное время не допускается. Мне пришлось расторгнуть договор с квартиросъёмщиком и ждать подходящего момента для проверки отопления. Так по перечисленным причинам и бездействия теплоснабжающей и управляющей компании квартира приведена в нежилое состояние по санитарным нормам, в ней не кто не проживает, но копятся долги по не потребляемым коммунальным услугам. На основании этого я был вынужден обратится в суд с иском «О понуждении исполнить обязательство и возместить убытки». Также я неоднократно обращался в МВД зарегистрировано 28.02.2018 г. № 3/185201465763, Прокуратуру, Областную администрацию, Губернатору и т.д..

Алена Панова 14 июня 2018 11:35 Самарскому МФЦ исполняется семь лет

Мфц полезная вещь, но многое можно еще улучшить.. Работаю в Петербурге. Недавно сделала загранпаспорт. Удивило то, что в огромном едином центре документов (центральный МФЦ)для каждой госуслуге свой этаж и зал.. плюс справка и платно и бесплатно. Платно могут все проверить и оформить. Удобно и ошибок люди меньще делают, а соответственно и возвратов нет и очереди практически никакой

Иван Иванов 08 июня 2018 06:18 До 1 сентября в Самаре ограничат движение транспорта на пересечении Молодогвардейской и Комсомольской

Революционная 130. Пешеходную зону превратили в стоянку. Ходить невозможно.

Татьяна Иванова 08 июня 2018 02:46 Со 2 июня в домах на нескольких улицах Самары на две недели отключат горячую воду

Город Самара сейчас принимает иностранных и российских гостей к ЧМ-2018. Приезжающие расселяются по всему городу! Как можно было запланировать ремонт тепломагистралей на время чемпионата?!И оставить без горячей воды такие большие участки города?!

Михаилъ Шкуринскiй 05 июня 2018 20:09 В Самаре представили электронную платформу для диалога власти и жителей области

Отличная идея. При корректной работе сего приложения можно будет не только исправить недочёты в городе, но и повысить уровень культуры участников, а так же поддержать организаторов культурных мероприятий.

Фото на сайте

"Гвардейцы" из Самарской области совершили марш-бросок на военном полигоне в Пензе

"Гвардейцы" из Самарской области совершили марш-бросок на военном полигоне в Пензе

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Большой концерт творческих коллективов губернии в парке им. Гагарина в Самаре

Большой концерт творческих коллективов губернии в парке им. Гагарина в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1