В Самарской области в ближайшие часы ожидается сильный ветер

В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщают в ГУ МЧС Росии по региону.

По информации Приволжского УГМС, в ближайшие два-четыре часа с сохранением до конца дня и вечером в пятницу, 22 июня, местами по Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с.