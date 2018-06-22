Жителю Кошкинского района пришлось найти работу, чтобы не сесть за неуплату алиментов

Житель Кошкинского района вынужден был найти официальную работу, чтобы не лишиться свободы на год за неуплату алиментов.

Ранее, по решению суда, он был обязан выплачивать на содержание несовершеннолетнего сына четверть от своего заработка. Однако мужчина свои обязательства не исполнял.

За время уклонения от выплаты алиментов его долг перед сыном составил 133 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы судебных приставов, в рамках исполнительного производства в отношении мужчины был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".

Суд назначил алиментщику наказание в виде обязательных работ. Однако данные меры не помогли.

В результате в отношении гражданина судебными приставами-исполнителями было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ ("Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей"), в соответствии с которой мужчина мог быть приговорен к лишению свободы сроком на один год. Как отмечают в релизе, страх перед арестом побудил его официально трудоустроиться.

Судебными приставами-исполнителями по месту работы должника было направлено постановление об удержании четверти от всех получаемых денежных средств. Взысканная сумма будет перечисляться в пользу его сына.