Жителю Кошкинского района пришлось найти работу, чтобы не сесть за неуплату алиментов

Житель Кошкинского района вынужден был найти официальную работу, чтобы не лишиться свободы на год за неуплату алиментов.
Ранее, по решению суда, он был обязан выплачивать на содержание несовершеннолетнего сына четверть от своего заработка. Однако мужчина свои обязательства не исполнял.
За время уклонения от выплаты алиментов его долг перед сыном составил 133 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы судебных приставов, в рамках исполнительного производства в отношении мужчины был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".
Суд назначил алиментщику наказание в виде обязательных работ. Однако данные меры не помогли.
В результате в отношении гражданина судебными приставами-исполнителями было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ ("Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей"), в соответствии с которой мужчина мог быть приговорен к лишению свободы сроком на один год. Как отмечают в релизе, страх перед арестом побудил его официально трудоустроиться.
Судебными приставами-исполнителями по месту работы должника было направлено постановление об удержании четверти от всех получаемых денежных средств. Взысканная сумма будет перечисляться в пользу его сына.
Последние комментарии
Как всегда отдуваются "стрелочники". Складывается впечатление, что главные преступники останутся на свободе. Как в детской песенке: "Держим в банках миллионо и плеванто на законо"...
За такое преступление, с такими обстоятельствами, нужно лишать прав - п о ж и з н е н н о!
Прочитав статью, ужаснулась, какие бывают негодяи. Наверное этот альфонс женат, а может еще у него есть дочки, которые когда-нибудь так же зверски будут обмануты, потому что он этого заслуживает, желаю, чтоб возмездие у него когда-то наступило!!!!
Однозначно подавать письменно заявление в полицию! Далее подавать в суд за моральный ущерб, т.к. несовершеннолетние были. Есть точно такое же дело в Севастополе, завели уголовное дело и выиграли суд, убийцу приговорили на год исправительных работ с удержанием 40% зп, плюс компенсация за моральный ущерб детям в размере по 100 тысяч каждому.
Не так все было Женщина, что это все написала сама ничего не видела, а со слов ребенка взяла , который сам не знает никого во дворе потому что это племянник ее. Мужчину, которого обвиняют, не виноват. Виноват какой-то другой дядька. Я знаю эту женщину называемую "старшей в доме" и ее сожителя(которого обвиняют) с детства, они хорошие люди. И они уже написали заявление на эту женщину-автора за клевету.