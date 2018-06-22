В Самарской области в выходные потеплеет до 33 °C

По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде июня средняя температура воздуха ожидается на 2°C выше среднего многолетнего значения.

В пятницу, 22 июня, малооблачно без осадков. Воздух прогреется от 22 до 27 °C. Ветер западный 7-12 м/с.

В субботу, 23 июня, также ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит 12… 17 °C, днем 27… 32 °C. Ветер западный 5-10 м/с.

В воскресенье, 24 июня, осадков также не ожидается. В ночные часы температура воздуха составит 14… 19 °C, днем 28… 33 °C. Ветер неустойчивый слабый.

Аналогичные погодные условия ожидаются и в понедельник, 25 июня.