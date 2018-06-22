Для жителей Крутых Ключей создадут парковки на участке площадью почти 27 тыс. кв. метров

На территории поселка Красный Пахарь для жителей микрорайона Крутые Ключи планируется создать новые парковки.

С инициативой о разрешении использования под обслуживание автотранспорта трех земельных участков общей площадью 26,9 тыс. кв. м в администрацию Самары обратилось ЗАО "ППСО" АО "Авиакор".

Этот вопрос был вынесен на публичные слушания, в результате которых мэрия рекомендовала поддержать инициативу компании "Авиакор" "в связи с отсутствием мнений, содержащих отрицательную оценку".

Как пояснили Волга Ньюс в пресс-службе компании, на данных участках планируется создать парковки для жителей микрорайона.