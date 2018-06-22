В регионе расширят "дорожную карту" развития конкуренции в соответствии с пожеланиями ФАС

Главой ФАС России Игорем Артемьевым 8 июня было проведено совещание с регионами. Темой стала активизация деятельности по содействию развитию конкуренции, реализация национального плана развития конкуренции в России и поручений президента РФ Владимира Путина.

Участниками совещания стали представители более чем 70 регионов России, в том числе и Самарской области: в работе заседания принял участие врио первого заместителя министра экономического развития, инвестиций и торговли региона Михаил Жданов.

Повестка заседания касалась вопросов разработки органами власти регионов ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики, а также "перезагрузки "дорожных карт" развития конкуренции в регионах.

Открывая заседание, глава ФАС России Игорь Артемьев напомнил, что в декабре 2017 г. президентом РФ подписан Указ "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", которым содействие развитию конкуренции закреплено как приоритетное направление в работе органов власти всех уровней.

"Во многом смысл документа заключается в том, что в условиях санкций и трудностей, которые мы вынуждены преодолевать в экономике, мы должны добиться повышения экономической эффективности и экономического роста путем развития конкуренции. Как показывает мировой опыт, экономическое чудо стран Азии, тот впечатляющий экономический рост Кореи, Китая не были бы возможны без поддержки малого и среднего предпринимательства и внедрения механизмов демонополизации. Конкуренция способствует повышению производительности труда, способствует развитию инноваций, снижению цен и экономии бюджета", - подчеркнул руководитель ФАС России.

В ходе заседания его участникам был представлен подготовленный антимонопольным ведомством перечень из 41 ключевого показателя развития конкуренции. Он охватывает такие сферы и отрасли экономики, как здравоохранение, образование, агропромышленный комплекс, строительство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и другие. Каждому субъекту РФ необходимо выбрать минимум 33 показателя - это те рынки, на которых регион будет увеличивать долю частных организаций и снижать долю госсектора.

Комментируя итоги совещания, первый замминистра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов отметил, что в Самарской губернии созданию условий для развития конкуренции на региональных рынках товаров и услуг уделяется серьезное внимание.

"На территории региона уже с 2016 года реализуется "дорожная карта" по содействию развитию конкуренции в Самарской области. На данный момент документ включает в себя порядка 100 мероприятий и 50 целевых показателей эффективности их реализации. В соответствии с поручениями федерального центра в ближайшее время в регионе будет проведена работа по расширению действующей "дорожной карты" с учетом рекомендаций ФАС России", - подчеркнул Михаил Жданов.

Напомним, теме развития конкуренции было посвящено и заседание Госсовета под председательством президента России Владимира Путина в апреле текущего года, участие в котором принимал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

По результатам заседания главой региона была поставлена задача по проведению инвентаризации перечней товаров и услуг, производимых и оказываемых ГУПами и МУПами, с целью оценки возможности выполнения их функций бизнесом.