В регионе расширят "дорожную карту" развития конкуренции в соответствии с пожеланиями ФАС

Главой ФАС России Игорем Артемьевым 8 июня было проведено совещание с регионами. Темой стала активизация деятельности по содействию развитию конкуренции, реализация национального плана развития конкуренции в России и поручений президента РФ Владимира Путина.
Участниками совещания стали представители более чем 70 регионов России, в том числе и Самарской области: в работе заседания принял участие врио первого заместителя министра экономического развития, инвестиций и торговли региона Михаил Жданов.
Повестка заседания касалась вопросов разработки органами власти регионов ключевых показателей развития конкуренции в отраслях экономики, а также "перезагрузки "дорожных карт" развития конкуренции в регионах.
Открывая заседание, глава ФАС России Игорь Артемьев напомнил, что в декабре 2017 г. президентом РФ подписан Указ "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", которым содействие развитию конкуренции закреплено как приоритетное направление в работе органов власти всех уровней.
"Во многом смысл документа заключается в том, что в условиях санкций и трудностей, которые мы вынуждены преодолевать в экономике, мы должны добиться повышения экономической эффективности и экономического роста путем развития конкуренции. Как показывает мировой опыт, экономическое чудо стран Азии, тот впечатляющий экономический рост Кореи, Китая не были бы возможны без поддержки малого и среднего предпринимательства и внедрения механизмов демонополизации. Конкуренция способствует повышению производительности труда, способствует развитию инноваций, снижению цен и экономии бюджета", - подчеркнул руководитель ФАС России.
В ходе заседания его участникам был представлен подготовленный антимонопольным ведомством перечень из 41 ключевого показателя развития конкуренции. Он охватывает такие сферы и отрасли экономики, как здравоохранение, образование, агропромышленный комплекс, строительство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и другие. Каждому субъекту РФ необходимо выбрать минимум 33 показателя - это те рынки, на которых регион будет увеличивать долю частных организаций и снижать долю госсектора.
Комментируя итоги совещания, первый замминистра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов отметил, что в Самарской губернии созданию условий для развития конкуренции на региональных рынках товаров и услуг уделяется серьезное внимание.
"На территории региона уже с 2016 года реализуется "дорожная карта" по содействию развитию конкуренции в Самарской области. На данный момент документ включает в себя порядка 100 мероприятий и 50 целевых показателей эффективности их реализации. В соответствии с поручениями федерального центра в ближайшее время в регионе будет проведена работа по расширению действующей "дорожной карты" с учетом рекомендаций ФАС России", - подчеркнул Михаил Жданов.
Напомним, теме развития конкуренции было посвящено и заседание Госсовета под председательством президента России Владимира Путина в апреле текущего года, участие в котором принимал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
По результатам заседания главой региона была поставлена задача по проведению инвентаризации перечней товаров и услуг, производимых и оказываемых ГУПами и МУПами, с целью оценки возможности выполнения их функций бизнесом.
Последние комментарии
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Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.
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