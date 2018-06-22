Людей из ОЦ "Башня", "Скала Холл" в Самаре эвакуировали из-за ложных сообщений о заминированиях

В четверг, 21 июня, поступило сообщение о возможном заминировании офисных центров "Башня", "Скала Холл", а также гостиницы "Волга". Для проверки туда направили сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В полиции уточняют, что из офисных центров эвакуировали людей.

Напомним, события получили резонанс в местных соцсетях, где очевидцы сообщали о большом количестве эвакуированных. Также была информация о возможном заминировании гостиницы на ул. Самарской. А в Центральном региональном центре МЧС России сообщили, что "за сутки были приняты меры по ликвидации последствий анонимных сообщений о заминировании пяти объектов в Самаре".

Во всех случаях тревога оказалась ложной.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что в результате проведенных мероприятий информация о возможных заминированиях не подтвердилась.