Людей из ОЦ "Башня", "Скала Холл" в Самаре эвакуировали из-за ложных сообщений о заминированиях

В четверг, 21 июня, поступило сообщение о возможном заминировании офисных центров "Башня", "Скала Холл", а также гостиницы "Волга". Для проверки туда направили сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В полиции уточняют, что из офисных центров эвакуировали людей.
Напомним, события получили резонанс в местных соцсетях, где очевидцы сообщали о большом количестве эвакуированных. Также была информация о возможном заминировании гостиницы на ул. Самарской. А в Центральном региональном центре МЧС России сообщили, что "за сутки были приняты меры по ликвидации последствий анонимных сообщений о заминировании пяти объектов в Самаре".
Во всех случаях тревога оказалась ложной.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что в результате проведенных мероприятий информация о возможных заминированиях не подтвердилась.
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Как всегда отдуваются "стрелочники". Складывается впечатление, что главные преступники останутся на свободе. Как в детской песенке: "Держим в банках миллионо и плеванто на законо"...
За такое преступление, с такими обстоятельствами, нужно лишать прав - п о ж и з н е н н о!
Прочитав статью, ужаснулась, какие бывают негодяи. Наверное этот альфонс женат, а может еще у него есть дочки, которые когда-нибудь так же зверски будут обмануты, потому что он этого заслуживает, желаю, чтоб возмездие у него когда-то наступило!!!!
Однозначно подавать письменно заявление в полицию! Далее подавать в суд за моральный ущерб, т.к. несовершеннолетние были. Есть точно такое же дело в Севастополе, завели уголовное дело и выиграли суд, убийцу приговорили на год исправительных работ с удержанием 40% зп, плюс компенсация за моральный ущерб детям в размере по 100 тысяч каждому.
Не так все было Женщина, что это все написала сама ничего не видела, а со слов ребенка взяла , который сам не знает никого во дворе потому что это племянник ее. Мужчину, которого обвиняют, не виноват. Виноват какой-то другой дядька. Я знаю эту женщину называемую "старшей в доме" и ее сожителя(которого обвиняют) с детства, они хорошие люди. И они уже написали заявление на эту женщину-автора за клевету.