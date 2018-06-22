Экс-сотрудников ДПС, бравших взятки с водителей большегрузов, отправили в колонии

В Самаре вынесли приговор бывшим командиру и заместителю командира 2-й роты полка дорожно-патрульной службы ГИБДД управления МВД России по Самаре. Сергея Пронина и Юрия Севрюкова обвиняли в получении взяток в крупном размере группой лиц по предварительному сговору и в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Сотрудники ДПС останавливали большегрузы и проводили доскональный осмотр: ремни, лампочки, вес и так далее. Увеличение списка претензий продолжалось до тех пор, пока водитель не звонил "старшему" и тот не приходил на выручку. Договоренность по одному из таких последствий "осмотра" большегруза и легла в основу уголовного дела.

Напомним, инспекторов ГИБДД задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области 26 июля 2017 г. после получения 20 тыс. руб. от директора ООО, которое занималось грузоперевозками. Эта сумма была, по версии следствия, оставшейся суммой взятки. Как установили на тот момент силовики, предприниматель отдал полицейским в общей сложности 150 тыс. руб. за непривлечение к административной ответственности при выявленных нарушениях правил дорожного движения.

В ходе расследования число потерпевших и сумма незаконных вознаграждений увеличились: позже в материалах дела говорилось о том, что Сергей Пронин с апреля по июль 2017 г. получил от директора ООО "СаматСтрой" 200 тыс. руб., а с мая по июль 2017 г. от иного физического лица - еще 40 тыс. рублей.

Сергей Пронин вину признал сразу, заключил сделку со следствием и еще 23 марта 2018 г. выслушал приговор: три с половиной года колонии строгого режима с запретом на два года занимать ряд должностей в органах власти. Позже Самарский областной суд увеличил срок запрета по перечню должностей до трех лет.

Бывший начальник Пронина Юрий Севрюков изначально все отрицал, но по итогам рассмотрения дела в Куйбышевском районном суде в 2018 г. ему также вынесли обвинительный приговор. Как сообщили в пресс-службе суда, бывшего стража порядка признали виновным по всем статьям и приговорили к четырем годам колонии строгого режима с трехлетним запретом занимать должности в органах власти и силовых структурах. Этот приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.