В полиции возбудили еще одно уголовное дело на обманщика-жениха

Брачные аферисты не только вытянули из жительницы Самары несколько миллионов рублей, но и обчистили сейф в ее доме.

В Самаре продолжается расследование уголовного дела о крупном мошенничестве. Напомним, в декабре 2017 г. самарчанка отдала 4,3 млн руб. своему жениху и его брату за неделю до свадьбы, после чего они исчезли.

В связи с этим самарская полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), подозреваемыми по нему выступают уроженцы Северной Осетии - Алании Вадим Шахбазов и Казбек Габолаев.

В конце 2017 г. Вадим Шахбазов, который представлялся сотрудником ФСБ из столицы и обещал жениться на самарчанке, внезапно заявил, что у него проблемы и ему срочно нужно около 15 млн рублей. Львиную долю от этой суммы его семье якобы уже удалось собрать, оставался лишь сущий пустяк - миллионов пять. Когда невеста передала ему деньги, свадьбу тут же отменили, а жених с братом скрылись.

Впоследствии выяснилось, что Вадим Шахбазов уже имел проблемы с законом: за его плечами - судимости за наркотики, разбой и хищение предметов, представляющих культурную ценность.

Казбек Габолаев долгое время разыскивался по подозрению в изнасиловании девушки в Московской области в 2013 г., но был в конечном счете оправдан судом.

Сейчас оба находятся в федеральном розыске по делу о многомиллионном мошенничестве в Самаре.

Семья обманутой девушки сообщила, что Вадим Шахбазов является подозреваемым еще по одному делу - на сей раз о воровстве.

"Дома у дочери я хранил крупную сумму денег - около 250 тыс. руб., - рассказал отец потерпевшей. - Но когда эти деньги понадобились, вместо купюр мы нашли лишь бумажки. Причем необычные: на них не остаются отпечатки пальцев".

Второе уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража в крупном размере"). Допросить по нему хотят несостоявшегося жениха - Вадима. Хотя ключей от сейфа у него и не было, вероятность того, что он знает историю исчезновения денег, весьма велика.

Вот только найти его непросто - молодой человек до сих пор в розыске.