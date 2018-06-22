В полиции возбудили еще одно уголовное дело на обманщика-жениха

Брачные аферисты не только вытянули из жительницы Самары несколько миллионов рублей, но и обчистили сейф в ее доме.
В Самаре продолжается расследование уголовного дела о крупном мошенничестве. Напомним, в декабре 2017 г. самарчанка отдала 4,3 млн руб. своему жениху и его брату за неделю до свадьбы, после чего они исчезли.
В связи с этим самарская полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), подозреваемыми по нему выступают уроженцы Северной Осетии - Алании Вадим Шахбазов и Казбек Габолаев.
В конце 2017 г. Вадим Шахбазов, который представлялся сотрудником ФСБ из столицы и обещал жениться на самарчанке, внезапно заявил, что у него проблемы и ему срочно нужно около 15 млн рублей. Львиную долю от этой суммы его семье якобы уже удалось собрать, оставался лишь сущий пустяк - миллионов пять. Когда невеста передала ему деньги, свадьбу тут же отменили, а жених с братом скрылись.
Впоследствии выяснилось, что Вадим Шахбазов уже имел проблемы с законом: за его плечами - судимости за наркотики, разбой и хищение предметов, представляющих культурную ценность.
Казбек Габолаев долгое время разыскивался по подозрению в изнасиловании девушки в Московской области в 2013 г., но был в конечном счете оправдан судом.
Сейчас оба находятся в федеральном розыске по делу о многомиллионном мошенничестве в Самаре.
Семья обманутой девушки сообщила, что Вадим Шахбазов является подозреваемым еще по одному делу - на сей раз о воровстве.
"Дома у дочери я хранил крупную сумму денег - около 250 тыс. руб., - рассказал отец потерпевшей. - Но когда эти деньги понадобились, вместо купюр мы нашли лишь бумажки. Причем необычные: на них не остаются отпечатки пальцев".
Второе уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража в крупном размере"). Допросить по нему хотят несостоявшегося жениха - Вадима. Хотя ключей от сейфа у него и не было, вероятность того, что он знает историю исчезновения денег, весьма велика.
Вот только найти его непросто - молодой человек до сих пор в розыске.
Последние комментарии
За такое преступление, с такими обстоятельствами, нужно лишать прав - п о ж и з н е н н о!
Прочитав статью, ужаснулась, какие бывают негодяи. Наверное этот альфонс женат, а может еще у него есть дочки, которые когда-нибудь так же зверски будут обмануты, потому что он этого заслуживает, желаю, чтоб возмездие у него когда-то наступило!!!!
Однозначно подавать письменно заявление в полицию! Далее подавать в суд за моральный ущерб, т.к. несовершеннолетние были. Есть точно такое же дело в Севастополе, завели уголовное дело и выиграли суд, убийцу приговорили на год исправительных работ с удержанием 40% зп, плюс компенсация за моральный ущерб детям в размере по 100 тысяч каждому.
Не так все было Женщина, что это все написала сама ничего не видела, а со слов ребенка взяла , который сам не знает никого во дворе потому что это племянник ее. Мужчину, которого обвиняют, не виноват. Виноват какой-то другой дядька. Я знаю эту женщину называемую "старшей в доме" и ее сожителя(которого обвиняют) с детства, они хорошие люди. И они уже написали заявление на эту женщину-автора за клевету.
Ублюдок, своими бы руками ему руки и башку отрубила