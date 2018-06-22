Альфа-Банк лидирует в рейтинге Euromoney по обороту на валютном рынке Центральной и Восточной Европы

Альфа-Банк занял первую строчку в авторитетном профессиональном рейтинге Euromoney FX Survey 2017 по обороту на валютном рынке CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка), опередив таких мировых гигантов, как JP Morgan, UBS, Goldman Sachs, HSBC, Citi и Deutsche Bank. Доля Альфа-Банка выросла до 12.6% совокупного оборота участников валютного рынка макрорегиона.
При этом в общемировом рейтинге Альфа-Банк занял 27-е место. Крупнейший частный банк остается единственным участником, представляющим Россию в глобальном TOP-30 Euromoney по итогам 2017 года.
"Эти результаты подтверждают, что Альфа-Банк остается крупнейшим маркетмейкером на межбанковском рынке и технологическим лидером в сфере конверсионных операций. Сегодня 98% сделок с участием Альфа-Банка проходят в формате электронной торговли. Корпоративные клиенты совершают операции в один "клик" в режиме реального времени и по лучшему курсу. При этом конверсионные операции являются лишь частью широкого предложения инвестиционного банка. К примеру, мы помогаем клиентам в выборе стратегии хеджирования валютных рисков", — комментирует управляющий директор по операциям на валютном рынке Альфа-Банка Александр Красный.
Ежегодный опрос профессиональных участников валютного рынка, проведенный Euromoney Institutional Investor Plc. в 39-й раз, учитывает как количественные, так и качественные показатели, такие как продуктовая линейка и клиентское обслуживание. На его основе выпускается наиболее репрезентативный и авторитетный рейтинг глобальных маркетмейкеров с крупнейшим оборотом на мировых валютных рынках.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.