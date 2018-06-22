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Альфа-Банк лидирует в рейтинге Euromoney по обороту на валютном рынке Центральной и Восточной Европы

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Альфа-Банк занял первую строчку в авторитетном профессиональном рейтинге Euromoney FX Survey 2017 по обороту на валютном рынке CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка), опередив таких мировых гигантов, как JP Morgan, UBS, Goldman Sachs, HSBC, Citi и Deutsche Bank. Доля Альфа-Банка выросла до 12.6% совокупного оборота участников валютного рынка макрорегиона.

При этом в общемировом рейтинге Альфа-Банк занял 27-е место. Крупнейший частный банк остается единственным участником, представляющим Россию в глобальном TOP-30 Euromoney по итогам 2017 года.

"Эти результаты подтверждают, что Альфа-Банк остается крупнейшим маркетмейкером на межбанковском рынке и технологическим лидером в сфере конверсионных операций. Сегодня 98% сделок с участием Альфа-Банка проходят в формате электронной торговли. Корпоративные клиенты совершают операции в один "клик" в режиме реального времени и по лучшему курсу. При этом конверсионные операции являются лишь частью широкого предложения инвестиционного банка. К примеру, мы помогаем клиентам в выборе стратегии хеджирования валютных рисков", — комментирует управляющий директор по операциям на валютном рынке Альфа-Банка Александр Красный.

Ежегодный опрос профессиональных участников валютного рынка, проведенный Euromoney Institutional Investor Plc. в 39-й раз, учитывает как количественные, так и качественные показатели, такие как продуктовая линейка и клиентское обслуживание. На его основе выпускается наиболее репрезентативный и авторитетный рейтинг глобальных маркетмейкеров с крупнейшим оборотом на мировых валютных рынках.

Гид потребителя

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