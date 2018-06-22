В регионе усилили меры противопожарной безопасности

В связи с засушливой жарой в Самаре усилены меры противопожарной безопасности.

Напомним, с 15 апреля 2018 г. на территории Самарской области установили особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами. За нарушение правил пожарной и санитарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы.

Сейчас в регионе усилено патрулирование лесов, ведется круглосуточное видеонаблюдение и мониторинг.

Кроме того, по поручению врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова введено патрулирование территории лесопарка в границах Самары, в том числе прилегающей к стадиону "Самара Арена", для этого на период проведения ЧМ по футболу 2018 в России привлечены сотрудники службы лесной охраны Самарской области.

Диспетчерская служба лесной охраны по Самарской области работает круглосуточно и принимает звонки по телефону (846) 231-00-63.