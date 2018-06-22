Осужден водитель, из-за которого в Сызрани в ДТП пострадали два человека

Вступил в силу приговор Сызранского городского суда, вынесенный местному жителю А.Кринько, признанному виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенном в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщают в суде.
Как следует из приговора, 4 сентября 2017 г. примерно в 19:30, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Кринько ехал на ВАЗ-21213 по ул. Центральной и, нарушив ПДД, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем марки "Лада".
В результате ДТП водитель "Лады" и его пассажирка получили тяжкие травмы.
В итоге суд признал его виновным, приговорил к двум годам условного лишения свободы с двухгодичным испытательным сроком, а также на два года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.
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"Пациентка же почему-то принесла с собой прибор другой фирмы, иглы в комплекте к нему не прилагались." Прошу не клеветать, и не почему-то, а потому, что рецепт рецепт и даже код товара дал врач, а это уже больше похоже не на ошибку пациента, а на сговор аптек с врачами.
ппц вообще ухи объелись...на детских деньгах спекулировать...
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