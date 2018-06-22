Осужден водитель, из-за которого в Сызрани в ДТП пострадали два человека

Вступил в силу приговор Сызранского городского суда, вынесенный местному жителю А.Кринько, признанному виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенном в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщают в суде.

Как следует из приговора, 4 сентября 2017 г. примерно в 19:30, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Кринько ехал на ВАЗ-21213 по ул. Центральной и, нарушив ПДД, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем марки "Лада".

В результате ДТП водитель "Лады" и его пассажирка получили тяжкие травмы.

В итоге суд признал его виновным, приговорил к двум годам условного лишения свободы с двухгодичным испытательным сроком, а также на два года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.