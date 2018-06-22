Самарские школьники успешно участвуют в смене лагеря "Гвардеец-2"

Самарские ребята уверенно одерживают победы в спортивных состязаниях окружного юнармейского оборонно-спортивного лагеря "Гвардеец-2", сообщает пресс-служба полпреда президента в ПФО.

Напомним, смена проводится с с 12 июня по 29 июня в Пензенском филиале Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.

Первая смена оборонно-спортивного лагеря в разгаре. Юноши не только изучают воинский устав и тренируют строевой шаг, но и активно участвуют в спортивных соревнованиях. Начав турнир по баскетболу с победы над Оренбургской областью со счетом 21:2, самарские ребята выиграли у "гвардейцев" из Республики Башкортостан (11:7), а также обошли команду Пензы со счетом 10:0.

В футбольном матче с Пензенской областью самарской команде удалось забить единственный победный гол, уступив при этом в состязании со сборной Оренбургской области со счетом 0:1. На игре с башкирской командой в основное и добавленное время была ничья — 1:1, однако по итогам серии пенальти Самара выиграла со счетом 2:1.

Волейбольные состязания принесли самарским "гвардейцам" победу над Пензенской областью со счетом 2:0, а в соревнованиях по дартсу юноши обыграли Оренбург (554:501).

Юнармейские оборонно-спортивные лагеря "Гвардеец" созданы по инициативе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Одна из целей проекта — формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения, а также патриотическое воспитание молодых людей и подготовка их к основам военной службы.

До окончания первой смены лагеря осталось 8 дней. После прохождения непростых этапов "гвардейской" жизни ребятам будут присвоены звания юнармейцев.