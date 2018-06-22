Фигуранту дела о похищении ребенка продлили арест

В пятницу, 22 июня, в Самарском райсуде Самары рассмотрели ходатайство следователя областного СУ СК о продлении ареста фигуранту дела о похищении ребенка, совершенном в январе 2018 г. в Кинеле.
Сам Рамази Нагиев не возражал, чтобы его держали в камере изолятора до 24 августа — время, на которое продлено расследование. Нагиев — уроженец Грузии, живет с многочисленной родней в Кинель-Черкассах. Он еще в январе написал явку с повинной в том, что продал участнику преступной группы самодельный пистолет.
Все шестеро обвиняемых по делу, включая женщину, содержатся сейчас в СИЗО.
В деле на данный момент два эпизода: кинельский и тольяттинский. В Автограде преступники пытались забрать чужого ребенка из детского сада "Ладушка", представившись родственниками жертвы.
Напомним, утром 24 января в Кинеле похитили четырехлетнего мальчика. За него у родителей потребовали 2 млн рублей. Ребенка нашли через несколько часов, подозреваемых в похищении задержали.
Предположительно, организатор преступления отбывает наказание за убийство. На воле ему помогали несколько сообщников, в том числе Екатерина Косарева.
Последние комментарии
За такое преступление, с такими обстоятельствами, нужно лишать прав - п о ж и з н е н н о!
Прочитав статью, ужаснулась, какие бывают негодяи. Наверное этот альфонс женат, а может еще у него есть дочки, которые когда-нибудь так же зверски будут обмануты, потому что он этого заслуживает, желаю, чтоб возмездие у него когда-то наступило!!!!
Однозначно подавать письменно заявление в полицию! Далее подавать в суд за моральный ущерб, т.к. несовершеннолетние были. Есть точно такое же дело в Севастополе, завели уголовное дело и выиграли суд, убийцу приговорили на год исправительных работ с удержанием 40% зп, плюс компенсация за моральный ущерб детям в размере по 100 тысяч каждому.
Не так все было Женщина, что это все написала сама ничего не видела, а со слов ребенка взяла , который сам не знает никого во дворе потому что это племянник ее. Мужчину, которого обвиняют, не виноват. Виноват какой-то другой дядька. Я знаю эту женщину называемую "старшей в доме" и ее сожителя(которого обвиняют) с детства, они хорошие люди. И они уже написали заявление на эту женщину-автора за клевету.
Ублюдок, своими бы руками ему руки и башку отрубила