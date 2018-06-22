Фигуранту дела о похищении ребенка продлили арест

В пятницу, 22 июня, в Самарском райсуде Самары рассмотрели ходатайство следователя областного СУ СК о продлении ареста фигуранту дела о похищении ребенка, совершенном в январе 2018 г. в Кинеле.

Сам Рамази Нагиев не возражал, чтобы его держали в камере изолятора до 24 августа — время, на которое продлено расследование. Нагиев — уроженец Грузии, живет с многочисленной родней в Кинель-Черкассах. Он еще в январе написал явку с повинной в том, что продал участнику преступной группы самодельный пистолет.

Все шестеро обвиняемых по делу, включая женщину, содержатся сейчас в СИЗО.

В деле на данный момент два эпизода: кинельский и тольяттинский. В Автограде преступники пытались забрать чужого ребенка из детского сада "Ладушка", представившись родственниками жертвы.

Напомним, утром 24 января в Кинеле похитили четырехлетнего мальчика. За него у родителей потребовали 2 млн рублей. Ребенка нашли через несколько часов, подозреваемых в похищении задержали.

Предположительно, организатор преступления отбывает наказание за убийство. На воле ему помогали несколько сообщников, в том числе Екатерина Косарева.