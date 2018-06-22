Чем удивит юбилейный Грушинский?

В этом году у Грушинского фестиваля сразу два юбилея — 50 лет с момента проведения первого слета исполнителей авторской песни в 1968 году и 45 лет исполняется самому фестивалю. Такая разница в годах связана с перерывом проведения в пять лет.

О том, что ожидает нас необычного на юбилейном Грушинском, помимо того, что он впервые пройдет не в июле, в августе, рассказали президент клуба авторской песни им. Грушина Борис Кейльман и вице-президент клуба Ирина Зверева.

"В этом году мы ожидаем большое количество гостей, в первую очередь это те, кто за полвека внес серьезный творческий вклад в фестиваль. Но при этом мы стараемся в этом году упор делать на привлечение молодых талантов. Примерно 40% артистов юбилейного Грушинского — это молодые исполнители", — рассказал Борис Кейльман.

По словам организаторов, праздник должен стать ярким и интересным. В этом году на фестивале с праздничным шествием выступит Самарский муниципальный духовой оркестр. А торжественное открытие фестиваля пройдет с участием оркестра 100 гитар. В состав оркестра войдут ученики и выпускники музыкальных школ Самары по классу гитары.

Ну, и конечно фестиваль немыслим без спорта, а главное спортивное событие этого года — футбол. Как всегда на Груше состоится традиционный матч между "Сборной мира" и "Сборной Самары".

"На юбилейном Грушинском мы вспомним о том времени, когда фестиваль только делал свои первые шаги и комсомол принимал активное участие в его проведении, а затем в возрождении фестиваля в 1986 году. На главной сцене состоится праздник, посвященный комсомолу. В этом году ВЛКСМ отмечает — сто лет. И в концерте прозвучат знаменитые комсомольские песни, которые все знают и любят, и забывать их не стоит", — рассказал Борис Кейльман.

Впервые в 2018 г. на Грушинской поляне пройдет конкурс лагерей.

"К нам приезжают гости из разных городов, даже стран и, учитывая столетие комсомола, мы решили, что фестиваль должен превратиться в город со своими домами, квартирами и улицами", — рассказала Ирина Зверева.

Организацию конкурса лагерей возьмут на себя "комсомольцы". Охрану порядка на фестивальной поляне будут ежедневно обеспечивать 200 полицейских, во время главного ночного концерта на горе число сотрудников правопорядка увеличится до 400 человек.

Во время фестиваля, как и прежде, запрещается продажа алкогольных напитков, пива и пивных напитков (кроме предприятий, оказывающих услуги общественного питания), пиротехнических изделий, прохладительных напитков в стеклянной и жестяной таре, лазерных указок. Запрещается использование звукоусиливающей аппаратуры и музыки, не соответствующей музыкальному формату проводимого фестиваля.

В связи с ограничением въезда на фестивальную поляну в период демонтажа оборудования Форума "iВолга — 2018" въезд на поляну начнется только с 8 августа. Билеты на въезд транспорта вводятся в связи с ограниченным количеством мест для парковки и необходимостью обеспечения антитеррористических мероприятий, безопасности фестиваля на территории лесного фонда.

Стоимость билета на въезд и неохраняемую парковку составляет 1 тыс. рублей. С 15 июля начнется продажа билетов он-лайн на сайте клуба имени Грушина.