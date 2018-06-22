В двух самарских торговых точках изъяли незаконно продававшийся алкоголь

Сотрудники департамента регулирования оборота алкогольной продукции областного минэкономразвития 20 июня проверяли магазины в связи с жалобами жителей Самары.

Горожане жаловались на незаконную продажу алкоголя в павильоне на ул. Аэродромной, который является нестационарным торговым объектом, а также в баре на ул. Ново-Вокзальной.

В итоге сотрудники департамента выяснили, что в павильоне на Аэродромной торгуют пивом без подключения к системе ЕГАИС. Там в итоге изъяли 56 л пива. Также возбудили административное дело по двум статьям.

А баре на ул. Ново-Вокзальной продавали алкоголь без соответствующей лицензии и подключения к системе ЕГАИС. В итоге в баре изъяли 80,4 л крепкого алкоголя, 50,5 л спиртосодержащей продукции; 270 л этанола; 50 л пива (100 бутылок). Здесь также возбудили административное дело.

Департамент регулирования оборота алкогольной продукции областного минэкономразвития напоминает, что работу по пресечению незаконной продажи спиртного они ведут на постоянной основе.