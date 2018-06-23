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Кино Культура

В сети появился тизер документального фильма о Самаре

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарская киностудия "Три товарища" сняла документальный фильм о Самаре. На создание видео ее вдохновил чемпионат мира по футболу, пишет samara.kp.ru.

"Мы любим свой город, гордимся им и хотим, чтобы как можно больше людей увидели Самару и Самарскую область нашими влюбленными глазами, разделили наши чувства к ней. Поэтому мы сняли документальный фильм о родном крае", - объяснили представители киностудии.

Премьера фильма состоится в начале июля. А пока киностудия выпустила двухминутный тизер, в котором показываются красоты и достопримечательности Самары: река Волга, стела "Ладья", железнодорожный вокзал, улица Ленинградская, метрополитен, стадион "Самара Арена" и многое другое.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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