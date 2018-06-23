В сети появился тизер документального фильма о Самаре

Самарская киностудия "Три товарища" сняла документальный фильм о Самаре. На создание видео ее вдохновил чемпионат мира по футболу, пишет samara.kp.ru.

"Мы любим свой город, гордимся им и хотим, чтобы как можно больше людей увидели Самару и Самарскую область нашими влюбленными глазами, разделили наши чувства к ней. Поэтому мы сняли документальный фильм о родном крае", - объяснили представители киностудии.

Премьера фильма состоится в начале июля. А пока киностудия выпустила двухминутный тизер, в котором показываются красоты и достопримечательности Самары: река Волга, стела "Ладья", железнодорожный вокзал, улица Ленинградская, метрополитен, стадион "Самара Арена" и многое другое.