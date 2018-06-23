Дмитрий Азаров: "Самарский медицинский университет всегда устремлен в будущее!"

В субботу, 23 июня, в МТЛ "Арена" состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Самарского государственного медицинского университета. Студентов и преподавателей вуза с этим знаменательным событием поздравил глава региона Дмитрий Азаров.

В зале МТЛ "Арены" собралось более 2,2 тыс. человек - выпускники, преподаватели и ученые, практикующие врачи. В числе гостей праздника - три министра здравоохранения из регионов ПФО (Самарской, Пензенской и Ульяновской областей). Впервые на этом традиционном мероприятии присутствовал глава региона.

"Самарский медицинский университет постоянно развивается, движется вперед, сохраняя традиции, он всегда устремлен в будущее!" - отметил в своем выступлении Дмитрий Азаров.

Свидетельством тому, по словам главы региона, - не только рост показателей в рейтингах, это и технопарк, созданный на базе вуза, и центр прорывных технологий, и международные лаборатории, и, конечно, блистательный профессорско-преподавательский состав.

За годы работы университет выпустил более 70 тысяч специалистов, сегодня процесс обучения проводится на базе 65 учреждений здравоохранения.

"Вы обречены на успех. И я рад, что у нас есть такой университет. Я горжусь вами!" - заявил Дмитрий Азаров.

Глава региона рассказал, что власти прилагают все усилия, чтобы создавать условия для молодых специалистов, чтобы студенты оставались жить и работать в регионе. В частности, в планах, которые закладываются в бюджет следующего года, предусматривается поддержка молодых врачей.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня в Самарской области есть где приложить усилия молодым специалистам: "Мы развиваем высокотехнологичную медицину, мы открываем новые центры мирового уровня. У вас есть возможность работать на самом современном оборудовании. Мы и дальше продолжим создавать во всех городах и сельских районах учреждения здравоохранения, строить новые поликлиники и больницы и реконструировать уже существующие. У нас большие планы на будущее!"

Затем Дмитрий Азаров вручил благодарственные письма губернатора Самарской области лучшим выпускницам СамГМУ 2018 года - студентке фармацевтического факультета Юлии Чикиновой и студентке лечебного отделения Елене Яковлевой.

Поздравляя выпускников, ректор СамГМУ, академик РАН Геннадий Котельников (а для него это 20-й выпуск в должности ректора) также говорил о развитии и росте вуза.

На первый курс в этом году принимают всего 1200 студентов, в том числе 750 бюджетников (в следующем году их количество увеличится до 800). В рейтинге российских вузов СамГМУ поднялся с 49 на 46 место. А среди медицинских вузов он занимает третью позицию после профильных университетов Москвы и Санкт-Петербурга.

Закончилась торжественная церемония вручением красных дипломов 47 отличникам СамГМУ.