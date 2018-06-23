Роман Зобнин: "Самара - футбольный город"

Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин отметил в интервью sport-express.ru Самару как футбольный город.
На вопрос, как бы футболист описал Самару, Зобнин ответил: "Я, можно сказать, вырос в Тольятти, в Академии Коноплева. Поэтому Самару тоже хорошо знаю. Футбольный город. У меня там много знакомых. Купил билеты детишкам, чтобы тоже на футбол сходили".
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?