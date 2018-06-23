Сборную России по футболу встретят в Курумоче

В субботу, 23 июня, сборная России по футболу прибывает в Самару, где сыграет матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в группе А со сборной Уругвая.
Национальная сборная страны впервые сыграет в Самаре. Матч пройдет на "Самара Арене" в понедельник, 25 июня, и начнется в 18:00.
Сборная России по футболу прибывает в Самару за два дня до игры. В аэропорту Курумоч ее будут встречать болельщики, которые подготовили небольшой флешмоб. Затем футболисты проследуют в город. Команда разместится в отеле "Ренессанс", а в воскресенье проведет тренировку на "Самара Арене".
Соперники россиян - сборная Уругвая - прилетят в город на Волге утром в воскресенье.
Последние комментарии
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?