Сборную России по футболу встретят в Курумоче

В субботу, 23 июня, сборная России по футболу прибывает в Самару, где сыграет матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в группе А со сборной Уругвая.

Национальная сборная страны впервые сыграет в Самаре. Матч пройдет на "Самара Арене" в понедельник, 25 июня, и начнется в 18:00.

Сборная России по футболу прибывает в Самару за два дня до игры. В аэропорту Курумоч ее будут встречать болельщики, которые подготовили небольшой флешмоб. Затем футболисты проследуют в город. Команда разместится в отеле "Ренессанс", а в воскресенье проведет тренировку на "Самара Арене".

Соперники россиян - сборная Уругвая - прилетят в город на Волге утром в воскресенье.