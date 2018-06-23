Футбольный фанат из Дании: "Я хотел бы побывать в Петербурге"

Джейкоб приехал в Самару в прошедший вторник - болеть за сборную своей страны - Дании. Он отмечает дружелюбие людей и хорошую организацию чемпионата.

Русская кухня пришлась Джейкобу по вкусу, однако ждать ее в ресторане пришлось очень долго, сетует фанат на местный сервис. "Я очень хотел бы побывать на севере России, в Санкт-Петербурге", - делится планами Джейкоб.