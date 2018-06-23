Австралиец Августино: "Я попробовал борщ, пельмени, водку, водку, водку и водку"

Августино - австралиец, живущий в Италии. Именно оттуда, из Неаполя, он прилетел в Самару - болеть за сборную Австралии. Он говорит о хорошей организации чемпионата и дружелюбии россиян.

До Самары Августино побывал в Москве и Казани, а 24 июня он собирается лететь в Сочи.

Болельщик рассказывает о блюдах русской кухни, которые он попробовал недавно - борщ, пельмени. "А я еще попробовал водку, водку, водку и водку", - смеется австралиец.

Зимой он опять собирается в Россию.