"Весна" выпустила к ЧМ-2018 сувенирное мыло "Жигулевское" с хмелем и солодом

Парфюмерно-косметическая компания "Весна" к чемпионату мира по футболу 2018 выпустила уникальный продукт - твердое и жидкое мыло "Жигулевское".
Мыло не только с актуальным футбольным дизайном, но и с экстрактом хмеля и солода. Солод - это подаренный человеку природой источник витаминов и жирных кислот. Хмель - настоящий кладезь полезных веществ. Мыло действительно полезно для кожи.
А еще им можно порадовать настоящих болельщиков - ведь у мыла "Жигулевское" три стильных дизайна.
Как пишет производитель: "Не стесняйтесь рекомендовать друзьям торговую точку, где можно купить данный продукт. Главное - остерегайтесь соблазна попробовать мыло "Жигулевское" на вкус!"
Последние комментарии
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
Не так все просто , не так.