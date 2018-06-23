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Экономика и бизнес

"Весна" выпустила к ЧМ-2018 сувенирное мыло "Жигулевское" с хмелем и солодом

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Парфюмерно-косметическая компания "Весна" к чемпионату мира по футболу 2018 выпустила уникальный продукт - твердое и жидкое мыло "Жигулевское".

Мыло не только с актуальным футбольным дизайном, но и с экстрактом хмеля и солода. Солод - это подаренный человеку природой источник витаминов и жирных кислот. Хмель - настоящий кладезь полезных веществ. Мыло действительно полезно для кожи.

А еще им можно порадовать настоящих болельщиков - ведь у мыла "Жигулевское" три стильных дизайна. 

Как пишет производитель: "Не стесняйтесь рекомендовать друзьям торговую точку, где можно купить данный продукт. Главное - остерегайтесь соблазна попробовать мыло "Жигулевское" на вкус!"

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