"Весна" выпустила к ЧМ-2018 сувенирное мыло "Жигулевское" с хмелем и солодом

Парфюмерно-косметическая компания "Весна" к чемпионату мира по футболу 2018 выпустила уникальный продукт - твердое и жидкое мыло "Жигулевское".

Мыло не только с актуальным футбольным дизайном, но и с экстрактом хмеля и солода. Солод - это подаренный человеку природой источник витаминов и жирных кислот. Хмель - настоящий кладезь полезных веществ. Мыло действительно полезно для кожи.

А еще им можно порадовать настоящих болельщиков - ведь у мыла "Жигулевское" три стильных дизайна.

Как пишет производитель: "Не стесняйтесь рекомендовать друзьям торговую точку, где можно купить данный продукт. Главное - остерегайтесь соблазна попробовать мыло "Жигулевское" на вкус!"