Волонтер Самарского дома молодежи Дарья Поцелуева: "Собрались, чтобы дать сборной заряд положительных эмоций"

В аэропорту Курумоч готовятся к встрече сборной России по футболу. В числе встречающих - самарские волонтеры социальных проектов.

"В 2015 г. я прошла обучение как социальный волонтер. Участвую в событийных, патриотических акциях - на 9 Мая, 12 июня, День студента, - рассказывает 16-летняя школьница Дарья Поцелуева. - Я не болельщик футбола, но благодаря проходящему в нашей стране чемпионату мира многое узнала об этой игре. Запомнила футболистов - Артема Дзюбу и Александра Головина, потому что они забили классные голы. Мне нравится тренер сборной Станислав Черчесов, потому что он поднял команду на новую высоту. Сейчас мы собрались, чтобы гостеприимно встретить нашу команду, дать заряд положительных эмоций, поддержать ее кричалками. А в понедельник я обязательно пойду в фан-зону на площадь Куйбышева, чтобы посмотреть игру с участием нашей команды".