Студент Влад Алехин: "Победы сборной на домашнем чемпионате мира дорогого стоят"

В числе встречающих сборную России в аэропорту Курумоч - студент и футболист Влад Алехин.

"Футбол - мой первый и любимый вид спорта, я занимался в "Крыльях Советов", "Юните", ЦСК ВВС, - рассказывает студент третьего курса медицинского университета. - Подавал мячи на матчах "Крыльев", фотографировался с Евгением Савиным".

"Как только я узнал о встрече команды в аэропорту, сразу же с радостью вызвался помочь. Очень хочется поддержать команду! Совру, если скажу, что сборная не впечатлила. Победы над Саудовской Аравией и Египтом на чемпионате мира дорогого стоят. Особенно впечатляет Александр Головин. С чемпионата Европы 2008 г. нам не хватало такого футболиста с высоким индивидуальным мастерством, - считает Влад Алехин. - Я горжусь тем, что чемпионат проходит в нашей стране, тем, как преобразилась Самара, той атмосферой праздника и дружбы, которая установилась на трибунах и фан-фесте".