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Футбол Спорт

Тренер Академии Коноплева Игорь Кечаев: "Сборная России готова к решению больших задач"

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В аэропорту Курумоч сборную России по футболу встречают юные футболисты - воспитанники тольяттинской Академии Коноплева. Примером для подражания они считают игроков сборной России - Алана Дзагоева, Романа Зобнина и Илью Кутепова, участников чемпионата мира по футболу.

"Старшие возрасты у нас сейчас находятся на каникулах, а младшие тренируются. Мы решили их поощрить поездкой в аэропорт на встречу сборной России, - рассказал тренер Академии Коноплева Игорь Кечаев. - На протяжении учебы в Академии с нашими воспитанниками, которые теперь стали членами сборной, работали разные тренеры. Многие из них трудятся в Академии до сих пор, работают вот с этими ребятами".

"Сборную России я сегодня встречаю с чувством гордости: за Академию, за Тольятти, за страну. И чувством благодарности за то, что они показали, что не все еще потеряно в российском футболе", - поделился надеждой Игорь Кечаев.

"Впереди у команды тяжелые матчи. Но при той игре, которую сборная показывает сейчас, кажется, что ей неважно, какой перед ней соперник. Футболисты уже победили сами себя. И доказали, что готовы к решению больших задач. Они неравнодушны на поле, играют с большой самоотдачей, в команде, как кажется, хороший микроклимат. Все это - залог успеха", - считает тренер Академии Коноплева.

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