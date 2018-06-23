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Александр Фетисов: "Люди искренне радуются, встречая сборную"

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российских футболистов, которые приземлились в аэропорту Курумоч ровно по графику в 19:30 рейсом Аэрофлота, встречал врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.

"Приезд сборной России - это исторический момент для нашей области. И начинается он здесь и сейчас - со встречи в аэропорту, - сказал Александр Фетисов. - Прибывает наша любимая, наша главная команда, наша надежда, которая уже проявила свое мастерство и волевые качества в предыдущих играх чемпионата мира. Хочется, чтобы и на "Самара Арене" был достойный матч. Вроде бы от этого матча уже ничего не будет зависеть - но на самом деле от него зависит многое. Смотрите, как искренне радуются люди, встречая команду! Если бы мы бросили клич, здесь собралось бы огромное количество людей. А насколько важно прикосновение к истории, которая творится на наших глазах, для юных футболистов! Для них это импульс к достижению спортивных успехов", - отметил врио вице-губернатора.

"У сборной свой спортивный режим, мы в него вмешиваться не будем. Но в городе будет собираться позитивная энергия, которую болельщики будут транслировать нашим футболистам, чтобы они достойно сыграли на нашей земле. А послезавтра в Самаре будет очень жарко!" - в прямом и переносном смысле сказал Александр Фетисов.

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