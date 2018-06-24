Болельщик из Мексики: "В матче Россия - Уругвай буду болеть за русских"

В субботу, 23 июня, в перерыве матча Германия - Швеция корреспондент Волга Ньюс на площади им. Куйбышева пообщалась с болельщиком из Мексики. Заграничный гость по имени Серхио пришел на футбольный праздник в сопровождении друзей из Самары и ответил на вопросы на русском языке.

Приехавший из Гвадалахары болельщик сказал, что его не смутил тот факт, что игра с участием сборной Мексики в Самаре пока не запланирована - дело в том, что он живет здесь уже около года.

Город ему очень нравится. И хотя стадион "Самара Арена" мужчина видел пока только со стороны, зато исторический центр успел узнать хорошо и считает его очень красивым.

Серхио рассчитывает, что если его команда будет продолжать успешно выступать, то, возможно, сыграет и в Самаре.

На вопрос, за кого Серхио будет болеть в матче Россия - Уругвай, который пройдет в Самаре в понедельник, 25 июня, мексиканец уверенно ответил: "За Россию, конечно!"