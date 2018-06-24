Немецкий болельщик привез из Мюнхена в Самару копию Кубка FIFA

В субботу, 23 июня, корреспондент Волга Ньюс встретила на площади им. Куйбышева в Самаре футбольного болельщика из Германии, который путешествует с копией Кубка FIFA.

"Меня зовут Энди. Я из Германии, из Мюнхена. И я без ума от Самары. Германия проигрывает, это нехорошо. Но я надеюсь, что мы все перевернем и победим шведских парней. Я надеюсь, я верю - мы сделаем это", - поделился переживаниями иностранный гость во время матча Германия - Швеция.

Про веселящихся вместе с Энди парней немец знал лишь то, что они из Мексики. Но считает их классными ребятами, несмотря на то что сборная Германии уступила Мексике в предыдущей игре.