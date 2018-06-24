Уругвайский болельщик: "Уругвай выиграет у России - 1:0"

В субботу, 22 июня, на фанфесте на площади Куйбышева в Самаре корреспондент Волга Ньюс пообщалась с болельщиком из Уругвая, приехавшим поболеть за свою сборную на матче с Россией.

Молодой человек по имени Мартин приехал в Самару 22 июня. Он еще не успел посмотреть город и попробовать местную еду, зато уже полюбовался Волгой.

Мартин уверен, что в предстоящем матче, который состоится на "Самара Арене" в понедельник, 25 июня, его сборная обыграет хозяев чемпионата со счетом 1:0. С собой он привез флаг Уругвая с автографами футболистов своей национальной команды. Особенно уругваец гордится автографом звезды своей сборной - Луиса Суареса.