В Самаре уругвайские болельщики танцевали танго и водили хоровод

В воскресенье, 24 июня, корреспондент Волга Ньюс пообщалась с болельщиками сборной Уругвая, прибывшими в Самару, чтобы поддержать свою команду. Найти понимание удалось не сразу, но преодолеть языковой барьер помогли танцы.

Вначале страстные уругвайцы учили самарскую журналистку танцевать танго. А она, в свою очередь, показала иностранным гостям, как водить хоровод.