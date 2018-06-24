Уругвайские болельщики встретили свою сборную перед отелем Lotte

В воскресенье, 24 июня, болельщики сборной Уругвая собрались перед отелем Lotte на ул. Красноармейской, чтобы поприветствовать игроков своей национальной команды.

Напомним, сборная Уругвая прибыла в самарский аэропорт Курумоч сегодня утром. На 17:00 у них намечена пресс-конференция на стадионе "Самара Арена".