Сборная России не будет выбирать себе соперника по 1/8 финала

На состоявшейся в пресс-центре стадиона "Самара Арена" пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что специально замен в стартовом составе на матч со сборной Уругвая тренерский штаб сборной России делать не собирается.

"Мы готовимся, как и к предыдущим матчам. А играть будут те, кто лучше готов, и при этом мы обязательно будем учитывать мнение нашего медицинского штаба. И лишь на 1% мы при выборе состава будут учитываться желтые карточки, полученные в первых двух матчах Александром Головиным и Федором Смоловым".

Наставник российской сборной, после двух побед над сборными Саудовской Аравии - 5:0 и Египта - 3:1, обеспечившей себе место в плей-офф, отметил, что изучает сборную Уругвая. "Но при этом думаю о своей команде. Как это ни парадоксально звучит, Уругвай будет готовиться в матчу 1/8 финала через нашу игру, а мы - через игру с их сборной. Но мы хотим занять первое место в группе".

Так же наставник российской сборной подчеркнул, что невозможно выбирать себе соперника по 1/8 финала, потому что сборные Испании и Португалии проведут свои матчи позже сборной России. И уже будут знать результат матча Россия - Уругвай. "С каждой из этих команд мы играли: с Португалией - на Кубке Конфедераций, с Испанией - товарищеский матч. Мы никогда не занимались выбором соперника. Как футбольный бог решит, так и будет", - подчеркнул Черчесов.