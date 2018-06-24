16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Усатое трио "под Черчесова" на "Дне" спело "Ты просто космос, Стас!" Болельщица из Иркутска: "Самара Арена" - бомбический стадион" Матч между сборными России и Уругвая в Самаре рассудит Маланг Дьедиу Федор Смолов вспомнил о своем первом голе, забитом в Самаре Алан Дзагоев в Самару не прилетел

Футбол Спорт

Сборная России не будет выбирать себе соперника по 1/8 финала

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 399
Версия для печати

На состоявшейся в пресс-центре стадиона "Самара Арена" пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что специально замен в стартовом составе на матч со сборной Уругвая тренерский штаб сборной России делать не собирается.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

"Мы готовимся, как и к предыдущим матчам. А играть будут те, кто лучше готов, и при этом мы обязательно будем учитывать мнение нашего медицинского штаба. И лишь на 1% мы при выборе состава будут учитываться желтые карточки, полученные в первых двух матчах Александром Головиным и Федором Смоловым".

Наставник российской сборной, после двух побед над сборными Саудовской Аравии - 5:0 и Египта - 3:1, обеспечившей себе место в плей-офф, отметил, что изучает сборную Уругвая. "Но при этом думаю о своей команде. Как это ни парадоксально звучит, Уругвай будет готовиться в матчу 1/8 финала через нашу игру, а мы - через игру с их сборной. Но мы хотим занять первое место в группе".

Так же наставник российской сборной подчеркнул, что невозможно выбирать себе соперника по 1/8 финала, потому что сборные Испании и Португалии проведут свои матчи позже сборной России. И уже будут знать результат матча Россия - Уругвай. "С каждой из этих команд мы играли: с Португалией - на Кубке Конфедераций, с Испанией - товарищеский матч. Мы никогда не занимались выбором соперника. Как футбольный бог решит, так и будет", - подчеркнул Черчесов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 07 мая 2018 04:45 "Крылья Советов" оформили выход в премьер-лигу

С возвращением, Команда!

Дочь Дикого 28 апреля 2018 13:25 Фанаты "КС": "Самара Арена" - стадион европейского уровня, даже мирового

Дима, ПРИВЕТ))

Дочь Дикого 28 апреля 2018 12:58 Самара в предвкушении футбола: зрители едут на "Самара Арену"

Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)

Александр Иванов 10 февраля 2018 06:42 Полузащитник Владислав Кулик стал игроком "Крыльев Советов"

Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.

Александр Иванов 10 февраля 2018 06:41 "Крылья Советов" тренируются перед матчем с "Ригой"

А каким боком шпроты к российской ФНЛ?

Фото на сайте

Тренировка сборной России на стадионе "Самара Арена"

Тренировка сборной России на стадионе "Самара Арена"

Вокруг игры сборных Дании vs Австралии

Вокруг игры сборных Дании vs Австралии

Товарищеский матч между сборной Самарской области и командой болельщиков из Австралии

Товарищеский матч между сборной Самарской области и командой болельщиков из Австралии

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1