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Общество

Какие развлечения ждут болельщиков на стадионе "Самара Арена" в день матча между сборными Уругвая и России

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 25 июня, на стадионе "Самара Арена" пройдет матч группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA в РоссииTM между сборными Уругвая и России. Входные ворота для зрителей откроются в 15:00. Для болельщиков всех возрастов подготовлена разнообразная развлекательная программа.

Можно будет сделать фото с официальным талисманом ЧМ-2018 Забивакой, будет подготовлена фотозона со стендом с флагами стран, играющих сборных. Каждый желающий сможет абсолютно бесплатно сразиться в футбол с роботом или поиграть в кикер. Кроме того, гостям предложат сразиться в новую игру, гибрид маленького тенниса и футбола - Текбол. Игра проходит на специальном столе при помощи мяча. Текборд похож на стол для пинг-понга, который был разработан с учетом законов математики и физики. Но для передачи друг другу мяча используются не ракетки, а ноги или голова - как это и бывает в футболе.

Кроме того, болельщикам предложат бесплатную сувенирную продукцию, можно будет приобрести и официальную продукцию FIFA. Будут работать торговые точки с закусками и напитками. Напомним, компания Coca-Cola для каждого матча выпускает лимитированную коллекцию фирменных стаканов, которые продаются только на стадионах и только в дни матчей. На них указываются дата, место проведения матча и названия сборных. Эксклюзивные стаканы прилагаются к каждому купленному напитку бренда, однако количество такой тары ограниченно.

На стадионе "Самара Арена" в день матча Россия - Уругвай можно воспользоваться бесплатными услугами аквагрима. Будут звучать живая музыка и сеты мировых ди-джеев. Гостей развлекут десятки аниматоров.

Шаттлы S1, S1k, S2, S2к S3, S4, S7, S9 и в трамвайный маршрут S5 начнут курсировать с разных точек Самары до стадиона "Самара Арена" с 14:00. Напоминаем, в день матча проезд в них бесплатный при наличии билета и FAN ID.

Обращаем внимание на маршруты и их остановки:

Автобусный маршрут S1:  Аэропорт - Стадион - Главный билетный центр - Центр выдачи FUN ID - Ж/д вокзал - Фестиваль болельщиков.

Движение: Аэропорт - стадион - Московское шоссе - Главный билетный центр - Центр выдачи FAN ID - Ж/д вокзал - Фестиваль болельщиков (остановка Площадь революции).

Промежуточные остановки: Ж/д вокзал, ТЦ "Сила спорта" (Центр выдачи FUN ID), Центральный автовокзал, ТЦ "Парк Хаус" (Главный билетный центр).

Автобусный маршрут S1к:  Аэропорт - Стадион.

Движение: Аэропорт - стадион.

Автобус делает остановку только на конечных пунктах!

Автобусный маршрут S2:  Северная перехватывающая парковка (ТЦ "Мега") - Стадион - Фестиваль болельщиков.

Движение: Парковка ТЦ МЕГА - стадион - Московское шоссе - проспект Кирова - ул. Ново-Садовая - ул. Полевая - Самарская площадь.

Промежуточная остановка: Барбошина поляна.

Автобусный маршрут S2k:   СЕВЕРНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ МЕГА) - СТАДИОН."

Движение: Парковка ТЦ МЕГА - стадион.

Автобус делает остановку только на конечных пунктах!

Автобусный маршрут S3:   ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ АМБАР) - Главный билетный центр - СТАДИОН".

Движение: Южная перехватывающая парковка ТЦ "АМБАР" - Южное шоссе - ул. Авроры - Московское шоссе - стадион.

Промежуточные остановочные пункты: Автостанция "Аврора", Центральный автовокзал, ТЦ "Парк Хаус" (Главный билетный центр).

Автобусный маршрут S4:  ЮЖНАЯ ПЕРЕХВАТЫВАЮЩАЯ ПАРКОВКА (ТЦ АМБАР) - Фестиваль болельщиков".

Движение: Парковка ТЦ "Амбар" - Самарская площадь.

Автобус делает остановку только на конечных пунктах!

Трамвайный маршрут S5:  Ж/Д ВОКЗАЛ - Фестиваль болельщиков - СТАДИОН.

Движение: Ж/д вокзал - ул. Красноармейская - ул. Галактионовская - ул. Полевая - пр. Ленина - ул. Ново-Садовая - ул. Ташкентская - Московское шоссе - стадион.

Промежуточные остановочные пункты: Музей им. Алабина, Самарская площадь, пр. Ленина, КРЦ "Звезда", Барбошина поляна.

Автобусный маршрут S7:  СТАДИОН - Фестиваль болельщиков (Самарская площадь).

Движение: Стадион - Московское шоссе - пр. Кирова - ул. Ново-Садовая - ул. Полевая - Самарская площадь.

Промежуточные остановочные пункты: КРЦ "Звезда", Барбошина поляна.

Автобусный маршрут S9:  Аэропорт.

Движение: Терминал 1 - Терминал 2

Маршрутный перечень шаттлов доступен в формате картинки: https://yadi.sk/i/tCm7kNCy3YFwqV

Обращаем внимание, что проход на стадион со стороны улицы Ташкентской будет закрыт.

Вход для пешеходов на прилегающую к стадиону территорию предусмотрен у автосалона "Самара Моторс" напротив ул. Алма-Атинской.

Подход к стадиону "Самара Арена" будет организован со стороны Северной парковки ул. 2-й Стадионной, а также со стороны конечных остановок автобусов-шаттлов и трамваев. Переход ул. Арена 2018 будет осуществляться по подземному пешеходному переходу.

Гид потребителя

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