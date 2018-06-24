На базе "Крыльев Советов" сыграли победители чемпионата мира среди детских домов

В Самару прибыла футбольная команда "Тотем", составленная из воспитанников детского дома №1 города Красноярска. Юные футболисты завоевали первое место на чемпионате мира среди детей из детских домов и школ-интернатов, который состоялся в Польше. В соревнованиях участвовали 29 команд со всего мира. Благодаря этому команда "Тотем" получила президентский грант и возможность попасть на матчи группового этапа сборной России.
Ребята побывали в Москве и Санкт-Петербурге, а теперь прибыли в Самару. Их размещением и пребыванием занимается футбольный клуб "Крылья Советов". В аэропорту Курумоч ребят встретил клубный автобус самарской команды. Накануне вечером юные игроки провели тренировочное занятие на клубной базе "Крыльев" с тренером "КС-ЦПФ" Вадимом Ботовым. А сегодня их ждал полноценный футбольный матч со сверстниками из самарской школы-интерната "Преодоление". Эту игру посетил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Он поприветствовал ребят, вручил памятный подарок - макет стадиона "Самара Арена", на котором ребята будут смотреть игру Россия - Уругвай 25 июня.
За каждую из детских команд играли профессиональные футболисты из "Крыльев Советов": защитник Олег Роганов помогал "Тотему", а Ильдар Шабаев и Антон Бобер вышли за самарцев. По окончании матча все участники получили памятные подарки от "Крыльев Советов" и РФС.
Последние комментарии
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.