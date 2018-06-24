На базе "Крыльев Советов" сыграли победители чемпионата мира среди детских домов

В Самару прибыла футбольная команда "Тотем", составленная из воспитанников детского дома №1 города Красноярска. Юные футболисты завоевали первое место на чемпионате мира среди детей из детских домов и школ-интернатов, который состоялся в Польше. В соревнованиях участвовали 29 команд со всего мира. Благодаря этому команда "Тотем" получила президентский грант и возможность попасть на матчи группового этапа сборной России.

Ребята побывали в Москве и Санкт-Петербурге, а теперь прибыли в Самару. Их размещением и пребыванием занимается футбольный клуб "Крылья Советов". В аэропорту Курумоч ребят встретил клубный автобус самарской команды. Накануне вечером юные игроки провели тренировочное занятие на клубной базе "Крыльев" с тренером "КС-ЦПФ" Вадимом Ботовым. А сегодня их ждал полноценный футбольный матч со сверстниками из самарской школы-интерната "Преодоление". Эту игру посетил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Он поприветствовал ребят, вручил памятный подарок - макет стадиона "Самара Арена", на котором ребята будут смотреть игру Россия - Уругвай 25 июня.

За каждую из детских команд играли профессиональные футболисты из "Крыльев Советов": защитник Олег Роганов помогал "Тотему", а Ильдар Шабаев и Антон Бобер вышли за самарцев. По окончании матча все участники получили памятные подарки от "Крыльев Советов" и РФС.