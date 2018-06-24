Дмитрий Азаров встретился со Станиславом Черчесовым

В воскресенье, 24 июня, в преддверии матча Россия - Уругвай глава региона Дмитрий Азаров встретился с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Глава региона поздравил тренерский штаб и игроков с выходом в плей-офф мирового чемпионата. В разговоре с наставником сборной Дмитрий Азаров поинтересовался, как разместилась сборная, все ли устраивает в вопросах проживания и организации тренировочного процесса.

"Регион готов оказать любую помощь. И, конечно, поддержим завтра, болея за сборную России", - заверил Дмитрий Азаров.

Станислав Черчесов отметил, что самарцы тепло приняли команду, игроки полностью сконцентрированы на подготовке к противостоянию со сборной Уругвая.

Сегодня национальная команда провела тренировку на самарском стадионе. А в оставшееся до встречи время сможет отрабатывать тактику игры на своей собственной "Самара Арене" - большом макете-конструкторе, который Дмитрий Азаров вручил команде на память об этом событии.

Напомним, 25 июня сборная России проведет третий матч группового этапа ЧМ-2018 на стадионе "Самара Арена". Россияне, которые после двух матчей обеспечили себе выход в 1/8 финала, встретятся со сборной Уругвая. Начало игры в 18:00. Ожидается полная загрузка стадиона, а десятки тысяч болельщиков будут следить за матчем на фестивале болельщиков.