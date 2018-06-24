Дмитрий Азаров встретился со Станиславом Черчесовым

В воскресенье, 24 июня, в преддверии матча Россия - Уругвай глава региона Дмитрий Азаров встретился с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Глава региона поздравил тренерский штаб и игроков с выходом в плей-офф мирового чемпионата. В разговоре с наставником сборной Дмитрий Азаров поинтересовался, как разместилась сборная, все ли устраивает в вопросах проживания и организации тренировочного процесса.
"Регион готов оказать любую помощь. И, конечно, поддержим завтра, болея за сборную России", - заверил Дмитрий Азаров.
Станислав Черчесов отметил, что самарцы тепло приняли команду, игроки полностью сконцентрированы на подготовке к противостоянию со сборной Уругвая.
Сегодня национальная команда провела тренировку на самарском стадионе. А в оставшееся до встречи время сможет отрабатывать тактику игры на своей собственной "Самара Арене" - большом макете-конструкторе, который Дмитрий Азаров вручил команде на память об этом событии.
Напомним, 25 июня сборная России проведет третий матч группового этапа ЧМ-2018 на стадионе "Самара Арена". Россияне, которые после двух матчей обеспечили себе выход в 1/8 финала, встретятся со сборной Уругвая. Начало игры в 18:00. Ожидается полная загрузка стадиона, а десятки тысяч болельщиков будут следить за матчем на фестивале болельщиков.
Последние комментарии
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.