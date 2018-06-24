В Самаре прошел флешмоб в поддержку сборной России

В воскресенье, 24 июня, в Самаре прошло шествие-флешмоб российских болельщиков в поддержку национальой сборной по футболу. Вместе с ними от площади Революции до ул. Красноармейской с песнями и танцами прошел корреспондент Волга Ньюс.

В числе болельщиков оказалась пенсионерка Лидия Николаевна. Она несла флаг с именем полузащитника российской сборной Юрия Газинского. Женщина очень переживает за команду, желает ей удачи и гордится ее победами. В матче с Уругваем она предрекла нашей сборной победу со счетом 3:1.

"Я так рада, что в Самаре у нас настоящий праздник. Мы прямо заболели футболом! Почаще надо устраивать такие праздники, особенно для молодежи. Этот праздник всех нас объединяет. Я сегодня прошла по ул. Куйбышева, и такого праздника раньше не было, такого парка "Струкачи" раньше не было - преобразилась Самара! И конечно, мы ждем гостей с распростертыми объятиями. Добро пожаловать на нашу Самарскую землю! Приезжайте все к нам в Самару", - не скрывая эмоций, пригласила Лидия Николаевна.

В целом среди идущих царила веселая и праздничная атмосфера. Люди пели, улыбались и кричали "Россия, вперед!"