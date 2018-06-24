Болельщица из Иркутска: "Самара Арена" - бомбический стадион"

Болельщица Лиза трое суток ехала на поезде в Самару из Иркутска на матч сборных России и Уругвая. Девушка в восторге от города и стадиона.

"Самара - офигенный город. "Самара Арена" - самый прекрасный стадион, он бомбический", - делится впечатлениями девушка.

На вопрос о прогнозе на завтрашний матч Лиза отвечает, что России нужна только победа.