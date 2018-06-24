Болельщики из Воронежа: "Самара очень преобразилась к ЧМ"

Корреспондент Волга Ньюс пообщалась с двумя болельщиками сборной России из Воронежа. Константин и Александр приехали поддержать национальную команду на матче с Уругваем, который состоится в понедельник, 25 июня, на "Самара Арене".

Мужчины отметили преображение города перед футбольным праздником. Они уже бывали в Самаре и считают, что она никогда не была такой красивой. Поделились гости из Воронежа и своими прогнозами на предстоящий матч. Константин считает, что наши футболисты обыграют уругвайцев со счетом 3:2, Александр предположил, что итогом встречи будет счет 2:1 в пользу России.

"Завтра будет тяжело, потому что жарко. Наши не привыкли к таким погодным условиям. Мы уже видели на этом чемпионате, что несколько команд из-за этого пострадали. но у наших хорошая физическая подготовка, поэтому верим, что мы все-таки одолеем Уругвай", - считает Александр.