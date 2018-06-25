Болельщица: "В Самаре очень здорово"

На матч сборных России и Уругвая в Самару съезжаются десятки тысяч болельщиков со всей России. Елена приехала из соседней Оренбургской области - из города Бузулука. Женщина, бывавшая в Самаре и раньше, отмечает, что перед ЧМ город преобразился.

"В Самаре замечательно. Изменения перед чемпионатом мира произошли колоссальные. Мне очень нравится. Говорю об этом и как водитель, и как пешеход. Все очень здорово," - делится настроением женщина.

"Наши победят - сто процентов. Думаю, счет будет 3:2", - сделала она прогноз на исход завтрашнего матча.